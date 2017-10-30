وزارة التعليم تحصر المبالغ الموجودة بحسابات الودائع عن طريق ادارات التخطيط التابعة لها.





طرابلس 30 اكتوبر 2017 ( وال ) -اجتمع وكيل وزارة التعليم لشؤون

الديوان بحكومة الوفاق الوطنى "عادل جمعة" بمديري إدارات التخطيط

بالمراكز والمصالح والهيئات التابعة للوزارة لمناقشة المخصصات المالية

للعام الجاري (2017).

تناول الاجتماع الذي عقد بقاعة الاجتماعات بالوزارة امس الاحد حصر

المبالغ الموجودة بحسابات الودائع والتنسيق في امكانية تنفيذها قبل نهاية

العام وارجاع ما لايمكن الاستفادة منه الى حسابات الميزانية العامة .

وقال مدير ادارة التخطيط بالوزارة بانهم يعملون على اعداد خطاب لوزارة

المالية يحدد من خلاله المبالغ التي سيتم استرجاعها الى الميزانية العامة

،الى جانب مراجعة ماتم تنفيذه من مخصصات ميزانية التحول من خلال ما تم

استلامه من طلبات اصدار التفويضات من المؤسسات التابعة للقطاع .

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