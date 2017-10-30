ملتقى للطلبة الجدد بكلية الفنون والإعلام جامعة الزيتونة بترهونة .





ترهونة 30 اكتوبر 2017 ( وال ) - عقد بمدرج كلية الفنون والاعلام

جامعة الزيتونة بترهونة أمس الاحد ، ملتقى للطلبة الجدد ، الذين تم

قبولهم للدراسة بالكلية ، بقسميها الإعلام والفنون .

وحضر الملتقى مسجل الكلية ، ومسؤولي الاقسام ، وعددا من اعضاء هيئة

التدريس بالكلية .

وتم خلال هذا الملتقى استعراض اللوائح والنظم المعول بها داخل الكلية

، كما تم اعطاء نبذة مختصرة عن رؤية ونظام الدراسة بقسمي الكلية .

...(وال ترهونة)...