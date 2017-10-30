ملتقى للطلبة الجدد بكلية الفنون والإعلام جامعة الزيتونة بترهونة .الإثنين ، 30-10-2017 - 09:10:00



ترهونة 30 اكتوبر 2017 ( وال ) - عقد بمدرج كلية الفنون والاعلام
جامعة الزيتونة بترهونة أمس الاحد ، ملتقى للطلبة الجدد ، الذين تم
قبولهم للدراسة بالكلية ، بقسميها الإعلام والفنون .
وحضر الملتقى مسجل الكلية ، ومسؤولي الاقسام ، وعددا من اعضاء هيئة
التدريس بالكلية .
وتم خلال هذا الملتقى استعراض اللوائح والنظم المعول بها داخل الكلية
، كما تم اعطاء نبذة مختصرة عن رؤية ونظام الدراسة بقسمي الكلية .
...(وال ترهونة)...

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