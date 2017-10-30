محاضرة تثقيفية بسرت تحت عنوان (كن طبيبة نفسك) .





سرت 30 اكتوبر 2017 ( وال )- نظم مكتب الاعلام بجامعة سرت بالتعاون

مع مكتب اعلام قطاع الصحة سرت واتحاد طلبة جامعة سرت محاضرة تثقيفية حملت

عنوان (كن طبيبة نفسك) وذلك ضمن الحملة الوطنية للتوعية بسرطان الثدى

بالمدينة .

وحضر المحاضرة التثقيفية عدد من عضوات هئية التدريس الجامعى وعدد

طالبات كليات الجامعة بسرت وعدد من الموظفات .

وألقت المحاضرة الدكتورة مريم محمد اخصائية اشعة تشخيصية بمستشفى بن

سينا بسرت تناولت فيها طرق الكشف الطبى السنوى وكيفية علامات المرض وطرق

الوقاية منه بعد اكتشافه عقب العلاج ، إضافة إلى توزيع نشرات طبية

وملصقات على الحاضرات حول كيفية الوقاية بمثل هذه الامراض .

...(وال-سرت)...