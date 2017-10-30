تكريم الفائزين والمتميزين في مسابقة المبدع الصغير للقصة القصيرة على مستوى ليبيا .





غريان 30 أكتوبر 2017 ( وال ) - نظم مكتب الثقافة ببلدية غريان ، حفل

تكريم للأطفال الفائزين والمتميزين في مسابقة "المبدع الصغير" في مجال

القصة القصيرة التي نظمتها إدارة ثقافة الطفل بالهيئة العامة للثقافة

خلال الفترة الماضية ، حيث أقيمت احتفالية بالمناسبة تحت شعار "الأنامل

المبدعة".

وقد اشتملت الاحتفالية على العديد من الفقرات حيث تم عرض ضوئي وثائقي

عن مدينة غريان ، وكذلك عرض ضوئي يوضح مراحل مسابقة المبدع الصغير من

الاجتماعات التحضيرية للمسابقة ، ومراحل التسجيل ، واستقبال المشاركات ،

والفرز ، والتقييم .

وقام عدد من الأطفال المشاركين بعرض كتاباتهم أمام الحاضرين ، تابع

بعدها الحضور عرض مسرحي لأطفال غريان بعنوان "عمل إلى يوم القيامة" .

وأوضحت رئيس لجنة التقييم بالمسابقة الدكتور "سوسن حنيش" بأن اللجنة

قد تلقت حوالي (950) مشاركة من مختلف المدن الليبية ، وأن حوالي (261)

مشاركة قد تمكنوا من الدخول في المسابقة بعد أن انطبقت عليهم شروط

المسابقة .

وفي ختام الاحتفالية تم الإعلان عن أسماء الفائزين بالتراتيب الثلاثة

الأولى عن كل فئة حيث تحصل عن الفئة الأولى أقل من (10) سنوات الترتيب

الأول "الصغير عبد القادر علي رجب" من "الجفرة - ودان" بقصته (وجع وطن)

، وجاء في الترتيب الثاني المتسابقة "نجوى المهدي فرج علي" من مدينة مرزق

بقصتها "غِش الحليب" ، وتحصل على الترتب الثالث المتسابق "أحمد يوسف علي"

من مدينة غريان بقصته "خالد والعصفور الصغير" .

وعن الفئة الثانية أقل من (14) سنة جاء في الترتيب الأول المتسابقة

"إخلاص إسماعيل الحاضر" من مدينة غريان بقصتها (سمر والغيمة السوداء) ،

وتحصل على الترتيب الثاني المتسابق "رضوان محمد زايد" من مدينة صرمان

بقصته (كفاح سجين ) ، وجاء في الترتيب الثالث المتسابق "عبد الغني هشام

سويسي" من مدينة مسلاتة بقصته (التضحية والشجاعة) .

وعن الفئة الثالثة أقل من (18) سنة تحصلت على الترتيب الأولى المتسابقة

"تسنيم محمد سويسي" من مدينة الزنتان بقصتها (غداً سيأتي يوماً أجمل) ،

وجاءت في الترتيب الثاني المتسابقة "نوال محمد حتروش" من قصر خيار بقصتها

"ثلة الأحلام" ، وتحصلت على الترتيب الثالث المتسابقة "حنين المعتز صالح

محمد" من مدينة الخمس بقصتها (القرط الذهبي) .

وتم توزيع الجوائز التشجيعية على الفائزين ، وعدد من المتميزين ،

وشهادات مشاركة وتكريم اللجنة التحضيرية والتقييمية والجهات الداعمة .

وقد حضر الاحتفالية كل من عضو اللجنة التسييرية بالهيئة العامة للثقافة

"محمد الهدار" ، ومدير مكتب رئيس الهيئة "عادل أبوستة" ، ومدير مكتب

الطفل بالهيئة الدكتورة "حياة بن غرات" ، ومدير إدارة الإعلام بالهيئة

"خليفة الحامدي" ، ومدير إدارة المشروعات بالهيئة "نوري المعداني" ،

ورئيس لجنة التقييم بالمسابقة الدكتورة "سوسن حنيش" ، ورئيس جامعة غريان

الدكتور "محمد غومة" ، ومدير أمن غريان العقيد "خالد مفتاح" ، ومدير مكتب

الثقافة ببلدية غريان "سعيد محمد الأسود" ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام

بمكتب الثقافة بغريان وأولياء أمور المكرمين ، وعدد من المثقفين

والإعلاميين والمهتمين بالشأن الثقافي .

...(وال غريان)...