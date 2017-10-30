اجتماع بسرت لمتابعة البدء في توزيع السيولة المالية على المواطنين .





سرت 30 اكتوبر 2017 ( وال )- خصص الاجتماع الذي عقد أمس الاحد بسرت

لبحث آلية توزيع السيولة المالية المخصصة لمصارف المدينة .

وضم الاجتماع عميد بلدية سرت السيد " مختار المعداني " ومندوبي مجلس

الحكماء والشوري لقبائل منطقة سرت .

وتم خلال الاجتماع والذي حضره مديرا مصرف التجاري الوطني والوحدة

الرئيسي ، الاتفاق على البدء في توزيع السيولة بالتنسيق مع مدراء المصارف

العاملة بسرت وباشراف المجلس البلدي سرت خلال الايام القليلة القادمة .

...(وال سرت)...