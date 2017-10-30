اجتماع بسرت لمتابعة البدء في توزيع السيولة المالية على المواطنين .الإثنين ، 30-10-2017 - 08:54:00



سرت 30 اكتوبر 2017 ( وال )- خصص الاجتماع الذي عقد أمس الاحد بسرت
لبحث آلية توزيع السيولة المالية المخصصة لمصارف المدينة .
وضم الاجتماع عميد بلدية سرت السيد " مختار المعداني " ومندوبي مجلس
الحكماء والشوري لقبائل منطقة سرت .
وتم خلال الاجتماع والذي حضره مديرا مصرف التجاري الوطني والوحدة
الرئيسي ، الاتفاق على البدء في توزيع السيولة بالتنسيق مع مدراء المصارف
العاملة بسرت وباشراف المجلس البلدي سرت خلال الايام القليلة القادمة .
...(وال سرت)...

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