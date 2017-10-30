الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة .





طرابلس 30 أكتوبر 2017 ( وال ) - الأحوال الجوية المتوقعة على

ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الاثنين ، وفقاً

للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .

ملخص عام .

طقس يميل للأستقرار تدريجيا على أغلب مناطق ليبيا مع فرصة سقوط

امطار متفرقة على الجبل الأخضر وبعض مناطق الساحل الشرقي.



رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة.



السماء قليلة السحب والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى

معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتـراوح مـابين (20-26) درجة مئوية

.

بن جواد - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده.



السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا مع فرصة سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة خاصة

على الجبل الاخضر وبعض مناطق الساحل الشرقي والرياح شمالية غربية إلى

جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على الجبل الأخضر ومناطق أقصى

الساحل الشرقي ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (21-27) درجة مئوية

ولاتتجاوز هذا اليوم (19) درجة مئوية على الجبل الأخضر .



الجفرة - سبها - غـات - غدامس -الحمادة.



السماء صافية إلى ظهور بعض السحب والرياح شمالية شرقية فجنوبية شرقية إلى

متغيرة الأتجاه خفيفة السرعة ودرجــــات الحـــــــــرارة القصوى تتراوح

مــــــابين (22-27) درجة مئوية.



الكفرة - تازربو - السرير.



السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية

خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحــرارة القصوى تتراوح مابين (24-28)

درجة مئوية.

... وال ..