مقتل ما لا يقل عن ستة أشخاص في عواصف بأوروبا.





باريس 30 اكتوبر 2017 ( وال ) - اجتاحت رياح عاتية شمال أوروبا ووسطها

أمس الأحد مما أدى إلى سقوط ما لا يقل عن ستة قتلى في ألمانيا وبولندا

وجمهورية التشيك. وحسب تقارير إخبارية قُتل أربعة أشخاص في بولندا

وجمهورية التشيك نتيجة سقوط ِأشجار عليهم. وأدت العاصفة أيضا إلى انقطاع

الكهرباء عن الآلاف في البلدين وظلت حركة القطار متوقفة في مناطق واسعة

من شمال ألمانيا بعد حدوث أضرار جسيمة نتيجة سقوط أشجار.

وقال التلفزيون التشيكي إن سرعة الرياح تجاوزت 100 كيلومتر في

الساعة في عدة مناطق من البلاد ووصلت إلى 180 كيلومترا في الساعة عند جبل

سنيجكا الذي يصل ارتفاعه إلى 1602 متر.

وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن الشخصين اللذين لقيا حتفهما في

ألمانيا هما رجل عمره 63 عاما وقد غرق في موقع للتخييم في ساكسونيا

السفلى وامرأة انقلب زورقها في ولاية مكلنبورج فوربومرن.

وجنحت سفينة الشحن(جلوري أمستردام) التي يبلغ طولها 225 مترا عند

جزيرة لانجيوج الألمانية وتتابع السلطات الموقف عن كثب تحسبا لحدوث تسرب

نفطي. وقالت صحيفة فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج إن طاقم السفينة المؤلف

من 22 فردا بخير.

وفي ألمانيا قالت شركة دويتشه بان للسكك الحديدية إن حركة القطارات

ستبقى معلقة على طرق كثيرة في شمال ألمانيا ووسطها حتى الاثنين مشيرة إلى

"أضرار جسيمة" لحقت بطرق رئيسية.

وأدى هذا القرار إلى تقطع السبل بآلاف المسافرين وأوقفت حركة القطارات

إلى مدن مثل بريمن وهامبورج وبرلين وهانوفر وكيل.

وأعادت دويتشه بان بعض الخدمة في ساعة متأخرة من مساء الأحد ووفرت عربات

نوم في المحطات للركاب الذين تقطعت بهم السبل.

وشهدت هامبورج فيضانات واسعة النطاق في المنطقة الداخلية.

وقالت وسائل إعلام إن الرياح تسببت في سقوط أشجار في جمهورية التشيك

مما أسفر عن مقتل رجل بعدما سقطت عليه شجرة على رصيف مشاة ببلدة شمال

البلاد بينما لقيت امرأة مصرعها بعد سقوط شجرة عليها في منطقة غابات.

وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة ملادا فرونتا دنيس أن الطقس تسبب في

تأجيل أو توقف المرور في العديد من خطوط السكك الحديدية وأبطأ حركة

المرور في الطرق حيث أغلقت الأشجار المتساقطة طريقا سريعا خارج العاصمة

براج مباشرة.

وقالت صحيفة ليدوف نوفيني إن حديقة حيوانات براج أغلقت بسبب الرياح لكن

مطار براج يعمل بدون مشكلات.

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