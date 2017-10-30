ارتفاع أسواق النفط بسبب توقع تمديد اتفاق أوبك لخفض الإنتاج.





سنغافورة 30 اكتوبر 2017 ( وال ) - ارتفعت أسواق النفط اليوم الاثنين

بعد أن تجاوز سعر خام برنت القياسي 60 دولارا للبرميل في بداية التعامل

بسبب توقعات بتمديد الاتفاق الذي قادته أوبك لخفض الإنتاج والمقرر

انتهاؤه في مارس

وسجلت أسعار التعاقدات الآجلة لخام برنت 60.53 دولار للبرميل

بحلول الساعة 0054 بتوقيت جرينتش بزيادة تسعة سنتات أو 0.15 في المئة عن

سعر الإغلاق السابق.

ومازال هذا السعر قريبا من أعلى مستوى وصل إليه سعر برنت منذ يوليو تموز

2015 وبزيادة أكثر من 36 في المئة منذ وصوله إلى أدنى مستوى له في 2017

خلال يونيو حزيران الماضي.

وارتفعت أسعار التعاقدات الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 13

سنتا أو 0.24 في المئة إلى 54.03 دولار للبرميل.

وكانت أوبك وروسيا وتسع دول أخرى منتجة للنفط قد اتفقت على خفض نحو 1.8

مليون برميل يوميا للتخلص من تخمة في المعروض النفطي. ويسري الاتفاق حتى

مارس آذار 2018 ولكن كلا من السعودية وروسيا اللتين تقودان هذه الجهود

أبدت دعمها

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