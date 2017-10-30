قوات الاحتلال تعتقل 11 طالبا الأسبوع الماضي من جنين.





جنين 30 -اكتوبر -2017 ( وال ) - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي،

حملة اعتقالات بين صفوف طلبة مدارس تربية جنين خلال الأسبوع الماضي.

وقال مدير تربية جنين طارق علاونة لـوكالة الانباء الفلسطينية

"وفا"، مساء أمس الأحد، إن قوات الاحتلال اعتقلت نهاية الأسبوع الماضي 11

طالبا من مدارس جنين ومخيمها وبلدة يعبد.

وأشار إلى أن تربية جنين وحركة "فتح" ونادي الأسير سينظمون فعالية

احتجاجية ووقفة اعتصام أمام مقر الصليب الأحمر، لتسليمه مذكرة من أجل

التدخل للإفراج عن طلاب المدارس.

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