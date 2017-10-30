اصابة سائق فلسطيني برصاص قوات الاحتلال بجنين .





جنين 30- اكتوبر -2017 ( وال ) - أصيب سائق مركبة فلسطيني، اليوم

الاثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين، فيما اعتقل شابان، وسط

اندلاع مواجهات.

ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية عن مدير اسعاف الهلال الأحمر محمود

السعدي وشهود عيان لـوكالة الانباء الفلسطينية "وفا"، أن قوات الاحتلال

أطلقوت النار بشكل مباشر على سائق المركبة، أثناء قيامه بجمع النفايات،

مما أدى إلى إصابته بعيار ناري بالساق، وإلحاق أضرار جسيمة بالمركبة، وتم

نقله إلى المستشفى، لتلقي العلاج.

ومن مخيم جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين يوسف أبو السباع،

وأحمد فضل الشيخ قاسم في العشرينات من العمر، عقب دهم منزلي ذويهما، وسط

اندلاع مواجهات عنيفة مع الشبان .

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