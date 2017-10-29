مجلس النواب يناقش مطالب المعلمين في جلسة الاثنين .

طرابلس 29 اكتوبر 2017 (وال) - عقد اليوم الأحدنقابة مشترك ضم نقابة معلمي طرابلس مع مندوبي النقابات بالمنطقة الجنوبية وبالتواصل مع مندوبي النقابات بمنطقة الجبل الغربي وبعض النقابات بالمنطقة الوسطى ،

وتم خلال هذا الاجتماع وفق صفحة نقابة معلمي طرابلس التأكيد على وحدة النقابات بالمنطقة الغربية والجنوبية ودعمها للنقابة العامة للمعلمين .

كما تؤكد على ضرورة اعتماد مشروع رفع مرتبات المعلمين وإصدار قوانين لحماية المعلم المقدم من النقابة العامة لمجلس النواب خلال الجلسة التي من المتوقع أن تنعقد يوم الإثنين 30/10/2017 .

هذا وتم الإتصال بالنقابة العامة للمعلمين وإعلامها بما انتهى إليه الإجتماع وطمأنت النقابة العامة نقابة معلمي طرابلس والنقابات المجتمعة بأن هناك بوادر مبشرة بأنه سيتم التصويت بالموافقة على ما تقدمت به النقابة العامة .

(وال)