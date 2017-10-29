ترحيل مواعيد مباريات فرق المجموعة الثالثة والرابعة من الدوري الممتاز لكرة القدم.





طرابلس 29 أكتوبر 2017 (وال)- أعلنت لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد

الليبي لكرة القدم عن ترحيل مواعيد مباريات فرق المجموعة الثالثة

والرابعة، ضمن الجولة السادسة والسابعة من مسابقة الدوري الممتاز، وذلك

على النحو التالي :.



* الأربعاء 01/11/2017 .

- الأهلي طرابلس × الوحدة .. ملعب طرابلس الدولي .. الساعة 15:30 .

* الأربعاء 08/11/2017 .

- المحلة × الوحدة .. ملعب طرابلس الدولي .. الساعة 15:30 .

* الخميس 09/11/2017 .

- الشرارة × الاتحاد المصراتي .. ملعب سبها .. الساعة 15:30 .

- الشط × الأولمبي .. ملعب الأكاديمية بجنزور .. الساعة 15:30 .

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