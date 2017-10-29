ألعاب القوى اللييية تشارك في البطولة العربية السادسة للناشئين.





طرابلس 29 أكتوبر 2017 (وال)- وصلت بعثة المنتخب الوطني لناشئي ألعاب

القوى إلى تونس صباح اليوم للمشاركة في البطولة العربية السادسة للناشئين

والناشئات التي تقام في الثاني من نوفمبر المقبل ولمدة يومين.

وستشارك ليبيا بعشرة متسابقين هم محمد علي الجديد في سباقي 100-200 م،

ومحمد المولدي لسباق 400 م، وأحمد السباعي 400 - 200م، وسالم بن عمران في

سباق 800 - م وعبدالحي حسن 1500 م، ومروان البكاي 3000 م ويوسف رشيد 800

م، ومهاب الغزاوي في إطاحة المطرقة، وأحمد الرعوبي ومحمد بن حسين لرمي

القرص ودفع الجلة.

ويتولي الإشراف على منتخب الناشئين ثلاثة مدربين، المنجى السباعي مدرب

متوسطة وطويلة، وأبوبكر التاورغي مدرب السرعات، وعلي خليفة الصويعي مدرب

رمي القرص، ويشرف على اللعبة سالم المرجيني.

وسيعقد على هامش هذه البطولة اجتماع للجمعية العمومية للاتحاد العربي

لألعاب القوى حيث سيمثل ليبيا في هذا الاجتماع الامين العام للاتحاد

ألعاب القوى.

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