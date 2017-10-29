نتائج مباريات الجولة السادسة من الدوري الممتاز لكرة القدم.





طرابلس 29 أكتوبر 2017 (وال)- أسفرت نتائج مباريات الدوري الممتاز

لكرة القدم التي أقيمت أمس السبت، عن إحراز أهلي بنغازي المركز الأول

وورقة التأهل للدور الرباعي، بعد فوزه على الأنوار بأربعة أهداف مقابل

هدف في ملعب المرج، ضمن المجموعة الأولى.

وبهذا سيلتقي فريق الأهلي بنغازي في الدور الرباعي صاحب المركز الأول

في المجموعة الثالثة والذي انحصر بين فريقي الاتحاد والسويحلي.

وضمن منافسات المجموعة الأولى فاز الهلال على النجمة بهدفين مقابل

هدف، ويرتقي إلى المركز الثاني برصيد 13 نقطة، وبقي النجمة بنفس رصيده

السابق 5 نقاط.

وعلى ملعب الأكاديمية بجنزور ضمن منافسات فرق المجموعة الرابعة حقق

المدينة فوزا على أبي الأشهر بهدف دون رد، ليصل إلى النقطة العاشرة ويشعل

المنافسة في هذه المجموعة وتبقى له مباراة واحدة مع فريق الخمس، الذي

يمتلك نفس الرصيد من النقاط وتبقى له مباراتان أمام المحلة والمدينة،

ويسعى هو الآخر لتصدر المجموعة خلف أهلي طرابلس، الذي يتبقى لديه مباراة

أمام الوحدة ويمتلك 11 نقطة.

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