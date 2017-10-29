(أوابك): 150 مليون طن إجمالي إنتاج الدول العربية من البتروكيماويات في 2016 .







الكويت 29 اكتوبر 2017 (وال)- قالت دراسة حديثة للأمانة العامة لمنظمة

الأقطار العربية المصدرة للنفط (اوابك) ان إجمالي إنتاج الدول العربية من

البتروكيماويات بلغ في عام 2016 أكثر من 150 مليون طن.

وأوضحت الدراسة التي حملت عنوان (صناعة البتروكيماويات في الدول العربية)

أن البتروكيماويات الأساسية والبوليمرات الحرارية تعد من أهم منتجات

الدول العربية على هذا الصعيد.

وأضافت ان صناعة البتروكيماويات احتلت مكانة مهمة في العالم منذ عقد

التسعينيات من القرن الماضي وحتى الآن، مشيرة إلى ان اجمالي الطاقات

التصميمية لإنتاج الايثيلين في الدول العربية بلغ عام 2016 نحو 26 مليون

طن وتشكل حوالي 7ر14 في المئة من الإنتاج العالمي.

ولفتت الى ان انتاج البروبيلين بلغ نحو 9 ملايين طن في عام 2016 ما يعادل

نحو 2ر10 في المئة من الانتاج العالمي مبينة ان الطاقة الإنتاجية

للميثانول تبلغ نحو 13 مليون طن سنويا وهو ما يمثل حوالي 6ر10 في المئة

من الانتاج العالمي فيما زاد إنتاج الدول العربية من البوليمرات الحرارية

عام 2015 إلى نحو 29 مليون طن.

وذكرت أن صناعة البتروكيماويات في الدول العربية تواجه خلال العقد الأخير

العديد من التحديات نتيجة للتطورات المتسارعة في انتاجها ببعض الدول

الرئيسية المستهلكة للنفط اعتمادا على استخدام تكنولوجيا متقدمة.

وقالت ان الظروف الصعبة التي تعرضت لها السوق النفطية نتيجة لانخفاض

أسعار النفط منذ منتصف عام 2014 ساهمت في زيادة التحديات على صناعة

البتروكيماويات بالدول العربية وخصوصا بعد انخفاض أسعار النافثا وزيادة

تنافسية صناعة البتروكيماويات في آسيا وأوروبا اللتين تعتمدان على

النافثا كلقيم رئيس للصناعة.

وخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات التي من شأنها المساهمة في مجابهة

تلك التحديات وأهمها السعي نحو التعاون مع شريك استراتيجي عالمي والعمل

على زياد التكامل بين صناعة التكرير والبتروكيماويات لتعظيم الاستفادة من

التسهيلات المشتركة وزيادة الربحية والتوسع في المشروعات الصغيرة

والمتوسطة والتي تعتمد بشكل رئيس على المنتجات البتروكيماوية.

ومن التوصيات البدء في صناعات البتروكيماويات الخضراء التي تعتمد على

انتاج كيماويات من مصادر متجددة من المواد غير الغذائية ومن المخلفات

الزراعية وتوفير الظروف الملائمة للتخطيط وإعادة الهيكلة من أجل إعادة

التوازن في الأسواق وتحسين القدرة التنافسية.