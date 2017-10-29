الأمن الصومالي يقتل مسلحين اثنين غداة اعتداء أودى بحياة 14 شخصا.





مقديشيو 29 أكتوبر 2017م ( وال )-أعلنت الصومال اليوم الأحد أن قواتها

الأمنية قتلت مسلحين اثنين واحتجزت ثلاثة غداة هجمات منسقة باستخدام

سيارتين مفخختين أسفرت عن مقتل 14 شخصا على الأقل، بعد أسابيع فقط من

أسوأ اعتداء شهدته البلاد في تاريخها.

وتم انقاذ عدة أشخاص من الفندق الذي تحصن فيه مسلحو حركة الشباب

الإسلامية في مقديشو التي تبنت الاعتداء عقب تبادل لإطلاق النار مع

العناصر المرتبطين بتنظيم القاعدة، بحسب ما أفاد الناطق باسم وزارة الامن

الصومالية عبد العزيز علي ابراهيم.

وبدأ الهجوم السبت عندما انفجرت سيارة مفخخة أمام مدخل فندق "ناسا

هبلود2" تبعها انفجار حافلة صغيرة مفخخة عند تقاطع قريب.

وقال ابراهيم للصحافيين إن "خمسة مسلحين اقتحموا الفندق. قتل اثنان منهم

وأسر البقية"، مؤكدا ان "قوات الامن تواصل العمل بحثا عن ضحايا، وليس

لدينا عدد دقيق حتى الآن".

وأعلن المسؤول الامني محمد معلم آدن مساء السبت أن 14 شخصا على الأقل

"معظمهم من المدنيين" قتلوا جراء الهجوم.

وكان بين القتلى مسؤول رفيع في الشرطة ونائب سابق.