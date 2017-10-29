رياح عاتية تجتاح وسط أوروبا وتقتل 4 على الأقل.





برلين 29 اكتوبر2017 (وال)- اجتاحت رياح عاتية وسط أوروبا اليوم الأحد

مما أسفر عن مصرع شخصين في بولندا واثنين في جمهورية التشيك اللتين

وصلتهما العاصفة.

ولقي الأربعة مصرعهم نتيجة سقوط أشجار. كما تسببت العاصفة في انقطاع

الكهرباء عن الآلاف في البلدين.

وقالت مصادر اغلامية تشيكية إن رياحا تجاوزت سرعتها 100 كيلومتر في

الساعة اجتاحت عدة أنحاء من البلاد ووصلت إلى 180 كيلومترا في الساعة عند

جبل سنيجكا أعلى جبال التشيك الذي يصل ارتفاعه إلى 1602 متر.

وفي ألمانيا أغلقت شركة دويتشه بان المسؤولة عن تشغيل السكك الحديدية عدة

طرق في شمال ووسط البلاد مما أوقف خدمة القطارات إلى مدن منها بريمن

وهامبورج وبرلين ودريسدن ولايبزيج.

وتأجلت مباراة محلية لكرة القدم لمدة ساعتين ونصف الساعة بسبب الرياح.

وقالت وسائل إعلام إن الرياح تسببت في سقوط أشجار في جمهورية التشيك مما

أسفر عن مقتل رجل بعدما سقطت عليه شجرة على رصيف مشاة ببلدة شمال البلاد

بينما لقيت امرأة مصرعها بعد سقوط شجرة عليها في منطقة غابات.

واجتاحت الرياح بولندا أيضا حيث أتلفت خط أنابيب في مرفأ الغاز الطبيعي

المسال في ميناء اشوينواويشتشه. وقال متحدث باسم الشركة الحكومية المشغلة

لخطوط أنابيب الغاز (جاز-سيستم) إن الرياح تسببت في حدوث تسرب بسيط ولكن

لم تقع أضرار أكبر.