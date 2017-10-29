الخارجية الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي يمارس إرهاب دولة منظم.





رام الله 29 أكتوبر 2017م ( وال )- أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية ،

أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يمارس إرهاب دولة منظما ويحمي إرهاب

المستوطنين.

وأوضحت، في بيان صحفي أن المستوطنين بحماية جيش الاحتلال يواصلون

اعتداءاتهم واستفزازاتهم وارتكاب جرائمهم ضد المواطنين الفلسطينيين

وممتلكاتهم ومزروعاتهم ومنازلهم على طول الأرض الفلسطينية وعرضها، مثل

سرقة الزيتون أو حرق الأشجار أو احتلال بيوت المواطنين الفلسطينيين، أو

الاعتداء على المنازل والأراضي في الاغوار، أو في قرى الضفة الغربية

المحتلة، خاصة النائية منها.

وأشارت إلى أن عصابات المستوطنين سرقت، على سبيل المثال لا الحصر، ستة

آلاف شجرة زيتون تحت حماية جيش الاحتلال منذ بداية هذا الموسم، إضافة

لإعدام مئات الأشجار المثمرة، خاصة الزيتون.

وأدانت الوزارة إرهاب المستوطنين المتواصل، مؤكدة أن حكومة الاحتلال

الإسرائيلي وجيشها يتحملون المسؤولية بشكل مباشر عن إرهاب الدولة المنظم

وحماية المستوطنين.



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