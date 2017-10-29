العامة للكهرباء وشركة هيونداي تبحثان ما تم إنجازه من أعمال تخص مشروع محطة كهرباء غرب طرابلس .





طرابلس 29 أكتوبر 2017م ( وال )- عقد رئيس مجلس إدارة الشركة العامة

للكهرباء المهندس " عبد المجيد حمزة " اجتماعا مع مدير عام شركة

"هيونداي" الكورية لمناقشة ما تم إنجازه من أعمال تخص مشروع محطة كهرباء

غرب طرابلس البخارية، وهو المشروع المسندة أعمال تنفيذه للشركة الكورية.



وتم الاتفاق خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الشركة بطرابلس وحضره مدير

عام مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية ومساعده على أن تقوم شركة "هيونداي"

بإعداد تقرير مفصل بما تم إنجازه من أعمال تخص مشروع محطة كهرباء غرب

طرابلس خلال فترة عشرة أيام.





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