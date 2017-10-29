سرية حماية ترهونة تضبط كمية من المخدرات " حشيش " .
الأحد ، 29- 10- 2017 - 15:51:00
ترهونة 29 أكتوبر 2017م ( وال )- تمكنت سرية حماية ترهونة بالتعاون مع
قسم النجدة بالمدينة من ضبط كمية من المخدرات نوع " حشيش " في طريق
ترهونة قصر بن غشير .
وافاد مصادر بسرية الحماية مراسل وكالة الانباء الليبية بالمدينة بان
الكمية التي تم ضبطها قدرت بــ ( 15 ) كيلوجرام من مخدر الحشيش .
وحذر أمر السرية كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار المنطقة
مؤكدا بان مختلف الاجهزة الامنية تعمل جاهدة في مواجه كافة الظواهر
الهدامة التي تسعى لتدمير الوطن والمواطن .
...( وال ) ..