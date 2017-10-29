سرية حماية ترهونة تضبط كمية من المخدرات " حشيش " .





ترهونة 29 أكتوبر 2017م ( وال )- تمكنت سرية حماية ترهونة بالتعاون مع

قسم النجدة بالمدينة من ضبط كمية من المخدرات نوع " حشيش " في طريق

ترهونة قصر بن غشير .

وافاد مصادر بسرية الحماية مراسل وكالة الانباء الليبية بالمدينة بان

الكمية التي تم ضبطها قدرت بــ ( 15 ) كيلوجرام من مخدر الحشيش .

وحذر أمر السرية كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار المنطقة

مؤكدا بان مختلف الاجهزة الامنية تعمل جاهدة في مواجه كافة الظواهر

الهدامة التي تسعى لتدمير الوطن والمواطن .



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