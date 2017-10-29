الحملة الوطنية للتطعيمات 2017م تواصل نشاطها بمختلف المراكز الصحية ببلدية ترهونة.





ترهونة 29 أكتوبر 2017م ( وال )- شرع مكتب الرعاية الصحية الأولية التابع

لإدارة الخدمات الصحية ترهونة في تنفيذ الحملة الوطنية للتطعيمات 2017 م

على مستوى بلدية ترهونة .

وتهدف هذه الحملة التي ينظمها ويشرف عليها المركز الوطني لمكافحة

الأمراض إلى التحصين ضد مرض شلل الأطفال وكذلك العمل على استئصال مرض

الحصبة والحد من انتشار مرض الحصبة الألمانية خاصة بين السيدات .

بالإضافة إلى زيادة المناعة ضد مرض النكاف أو ما يعرف بمرض ( بأبو وداج)

.

وأفادت مصادر بالمكتب وكالة الأنباء الليبية بان البرنامج العام لهذه

الحملة التي ستنفذ خلال الفترة من 28 /10 إلى 2 / 11 /2017 م . يشمل

التطعيم ضد مرض الحصبة والحميراء والنكاف لمواليد( 2012-2013- 2014 م )

وكذلك إعطاء فيتامين أ(A) للفئتين العمريتين حسب تركيز الجرعة وهي الفئة

العمرية الأولى من مواليد شهر 10 /2016 م إلى شهر4 / 2017 م . والفئة

العمرية الثانية من مواليد شهر1/ 2012 م إلى مواليد شهر 9 / 2016 م.



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