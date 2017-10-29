انطلاق حملة النظافة العامة بمدينة سرت لإزالة المكبات العشوائية المنتشرة بالمدينة.





سرت 29 أكتوبر 2017 (وال)- انطلقت بمدينة سرت صباح اليوم الأحد حملة

النظافة التي تشرف عليها الشركة العامة لخدمات النظافة بالمدينة لإزالة

المكبات العشوائية المنتشرة بعدد من الأحياء السكنية.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الليبية بأن الحملة تستهدف إزالة المكبات

العشوائية من القمامة بحي الجيزة وحي الـ 700 وحدة سكنية والحي السكني

الثالث.

وأوضحت مصادر بالشركة لمراسل " وال " أن الشركة العامة لخدمات النظافة

بالمدينة تقوم بواجبها الوطني دون دعم من وزارة الحكم المحلي بحكومة

الوفاق.

وأكدت المصادر أن الشركة تعمل بثماني آليات لنقل القمامة حاليًّا، بينما

كان لديها أكثر من مئة شاحنة لنقل القمامة، جميعها سرقها تنظيم "داعش"،

واستعملها في المفخخات والتفجيرات.



...( وال ) ...