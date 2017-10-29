عميد بلدية سرت يبحث مع مجلس الحكماء والشوري بالمنطقة آلية توزيع السيولة المالية على المواطنين.





سرت 29 اكتوبر 2017 (وال)- خصص الاجتماع الذي عقده صباح اليوم الأحد عميد

بلدية سرت مختار المعداني مع مندوبي مجلس الحكماء والشوري بمنطقة سرت

لبحث آلية توزيع السيولة المالية المخصصة للمصارف التجارية بسرت على

المواطنين بالمدينة وضواحيها.

كما تم خلال الاجتماع الذي حضره مديري مصرف التجاري الوطني ومصرف

الوحدة؛ الاتفاق على التنسيق بين مندوبي القبائل المعتمدين والمصارف

للبدء في توزيع السيولة المالية خلال الأيام القليلة القادمة وباشراف

المجلس البلدي سرت.

..(وال- سرت).