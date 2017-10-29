رئيس الوزراء الفلسطيني يجدد دعوة بلاده لبريطانيا بالاعتذار .





نابلس (فلسطين) 29 اكتوبر 2017 ( وال )- جدد رئيس الوزراء الفلسطيني "

رامي الحمد الله " ، دعوة بلاده للحكومة البريطانية الاعتذار للشعب

الفلسطيني بدلا من الاحتفال بمئوية وعد "بلفور" .

ونقلت مصادر اعلامية عن " الحمد الله " في كلمة له اليوم خلال

افتتاح عدد من المشاريع الحكومية في مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية

المحتلة لقد أصبح لزاما على المجتمع الدولي ، ونحن نقترب من المئوية

الأولى لوعد بلفور المشؤوم ، إنهاء الظلم التاريخي الذي لحق بشعبنا .

وأضاف يقول نطالب المملكة المتحدة ، بتحمل المسؤولية والاعتذار عن

هذا الظلم التاريخي الذي ارتكبته بحق شعبنا وتصويبه بدل الاحتفال به".

ووصف رئيس الوزراء الفلسطيني اعتزام بريطانيا الاحتفال بمئوية "الوعد"

تحديا للرأي العام العالمي المناصر للقضية الفلسطينية ، وكل أنصار

العدالة والحرية وحقوق الإنسان.

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية " تيريزا ماي " اعلنت ، يوم الأربعاء

الماضي ، أن بريطانيا ستحتفل "بفخر"، بالذكرى المئوية لصدور "وعد بلفور".

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