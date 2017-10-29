مصادر نرويجية : العثور على حطام المروحية الروسية على عمق 200 متر في بحر " بارنتس " .







موسكو 29 اكتوبر 2017 ( وال )- عثرت السلطات النرويجية على حطام المروحية

الروسية من طراز "مي-8" في بحر " بارنتس " بالقرب من بارينسبرج (ارخبيل

سبيتسبرغن) .

ونقلت مصادر روسية عن مركز الإنقاذ في شمال النرويج أن المروحية

المذكورة كانت قد اختفت بعد ظهر يوم الخميس بالقرب من ساحل أرخبيل "

سبيتسبرغن " وعلى متنها 8 أشخاص .

وذكرت مصلحة الإنقاذ في النرويج ، أن شهودا عيان في لحظة اختفاء

المروحية سمعوا صوت محركها الذي اختفى بعد ذلك فجأة .

وقال المركز النرويجي إنه عثر على أشلاء المروحية الروسية التي تستخدم

بشكل كبير في الجيش وكذلك من قبل الشركات المختلفة لنقل الأفراد والمعدات

المختلفة على عمق حوالي 200 متر.

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