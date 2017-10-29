مديرية امن اسطنبول : شرطة المدينة تداهم منزلي إرهابيين من "داعش" يستعدون لتنفيذ عملية .





إسطنبول 29 اكتوبر 2017 ( وال ) اعلنت مديرية امن اسطنبول أن شرطة

المدينة داهمت فجر اليوم الأحد ، منزلين في منطقتي أرناؤوط كوي وأسن يورد

، كان يقيم فيهما عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي الذين تمّ إحباط عمليتهم

الإرهابية أمس في المدينة.

ونقلت مصادر اعلامية تركية عن بيان صادر عن المديرية أن فرق مكافحة

الإرهاب، "عثرت في المنزلين على مواد تستخدم في صناعة القنابل اليدوية ،

وأجهزة تحكّم عن بُعد ، إضافة إلى أسلاك وبطاريات".

وحسب معلومات أفادت بها مصادر أمنية ، للمصادر ، قام فريق خاص من

مكافحة الإرهاب بتعقب الإرهابيين الأربعة (لم يكشف هويتهم) بعد حصوله على

معلومات بنيتهم القيام بعمل إرهابي".

وأضافت المصادر ذاتها أنه تم ضبط الأشخاص الأربعة ، داخل سيارة في

مرآب مركزٍ تجاري بمنطقة "بيرم باشا" في القسم الأوروبي من إسطنبول".

وفي ولاية إزمير غربي البلاد، أوقفت السلطات المحلية، 10 مشتبهين،

في إطار التحقيقات الجارية حول نشاط تنظيم داعش في المدينة.

وكانت وحدة مكافحة الإرهاب في إسطنبول ضبطت أمس السبت، 4 إرهابيين ،

بينهم امرأتان، كانوا بصدد التحضير لتنفيذ هجوم.

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