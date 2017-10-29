"إياتا" تتوقع ارتفاعا كبيرا بعدد المسافرين حول العالم بحلول 2036 .





دبي 29 اكتوبر 2017 ( وال )- توقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي ( إياتا )

، وصول أعداد المسافرين حول العالم لـ ( 7.8 ) مليارات مسافر بحلول 2036.

ونقلت مصادر اعلامية عن تقرير صدر اليوم الأحد عن الاتحاد بمقره جنيف

، أن هذا الرقم يقترب من ضعف المتوقع لأعداد المسافرين خلال هذا العام،

البالغ ( 4 ) مليارات مسافر ، بناءً على معدل النمو السنوي المركب 3.6

بالمائة.

وتوقع التقرير أن تشكل منطقة آسيا والمحيط الهادئ ، أكبر مصادر

الطلب العالمي، إذ ستكون المنطقة محطة انطلاق أكثر من نصف أعداد

المسافرين الجدد خلال العقدين القادمين.

وبحسب التقرير وعنوانه "أعداد المسافرين خلال السنوات العشرين

المُقبلة"، ستحل الصين مكان الولايات المتحدة الأمريكية كأكبر سوق

للطيران في العالم (فيما يتعلق بحركة الرحلات من وإلى وضمن البلد) خلال

فترة قريبة من 2022.

وعزا التقرير ذلك ، إلى النمو السريع نسبياً الذي حققته الصين

بالتزامن مع تباطؤ النمو الذي شهدته الولايات المتحدة الأمريكية.

كما ستتراجع المملكة المتحدة للمرتبة الخامسة، لتتفوق عليها في

الترتيب كل من الهند بحلول 2025، وإندونيسيا بحلول 2030.

وستدخل تايلاند وتركيا قائمة الأسواق العشر الكبرى، بينما ستتراجع

كل من فرنسا وإيطاليا إلى المركزين الـ11 والـ12 على التوالي، وفق

التقرير.

والاتحاد الدولي للنقل الجوي (الإياتا) تأسس في 1945، ويمثل نحو 260

شركة طيران حول العالم تسهم بنحو 83 بالمائة، من حركة النقل الجوي

العالمية.

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