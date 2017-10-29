المجلس الرئاسي يدين جريمة الابيار البشعة ، ويتعهد بتقديم مرتكبيها للعدالة .

طرابلس 29 أكتوبر 2017 ( وال ) - دان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بأقسى عبارات الإدانة الجريمة البشعة والعمل المروع الذي استهدف 36 شخصًا، جرى تعذيبهم وتصفيتهم وإلقاء جثثهم في منطقة الأبيار.

وقال المجلس في بيان له نشره اليوم الاحد " ان هذا العمل البشع لا يقوم به سوى مَن تجرَّد من إنسانيته، ومن كل التعاليم الدينية والقيم الاجتماعية، ويتناقض تمامًا مع ما يتطلع إليه شعبنا من بناء الدولة المدنية الديمقراطية التي تحافظ على حقوق الإنسان وتجرِّم القتل خارج نطاق القانون ".

وتعهد المجلس الرئاسي باعتقال مرتكبي جريمة الأبيار وتقديمهم للعدالة، معلنًا بدء التحقيق العاجل بالتنسيق مع النيابة العامة، مؤكدًا في الوقت نفسه أن كل الجرائم لن تمر دون عقاب رادع وقصاص مستحق، طال الزمن أم قصر.

وتقدَّم المجلس بأحر التعازي لأسر الضحايا الذين قضوا جراء هذا العمل الإجرامي البشع، متعهدا بأنَّ هذه الجريمة والجرائم كافة لن تمرَّ دون عقاب رادع وقصاص مستحق، طال الزمن أم قصر.





...( وال )...