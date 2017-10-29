الخارجية الليبية تعرب عن تضامنها ودعمها الثابت لوحدة مملكة اسبانيا.



طرابلس 29 أكتوبر 2017 ( وال ) - أكدت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق

الوطني أنها تابعت وبقلق ما تم إعلانه من قبل برلمان إقليم كتالونيا

الاسباني بشكل أحادي استقلال الإقليم وفقا لنتائج استفتاء جرى خارج

الإطار الدستوري الاسباني.

وقالت الوزارة في بيان لها تلقت وكالة الأنباء الليبية نسخة منه أنها "

في الوقت الذي تؤكد على توابث دولة ليبيا وتمسكها بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترامها لتشريعاتها وقوانينها والقانون الدولي ، تعلن

تضامنها ودعمها الثابت لوحدة مملكة اسبانيا ".

وأعربت الوزارة في بيانها عن ثقتها بأن الحكومة الاسبانية ومؤسساتها

الديمقراطية ستعمل على إدارة الوضع بالحكمة والحوار من أجل الحفاظ على

النظام الدستوري وبما يحقق المصلحة العليا لمملكة اسبانيا الموحدة

وشعبها.





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