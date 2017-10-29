الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة .





طرابلس 29 أكتوبر 2017 ( وال ) - الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا

خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الاحد ، وفقاً للنشرة

الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .



- ملخص عام :

طقس يميل للاستقرار تدريجياً على أغلب مناطق ليبيا مع فرصة سقوط أمطار

متفرقة على الجبل الاخضر وبعض مناطق الساحل الشرقي .



- رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة :

السماء قليلة السحب والرياح شمالية الى شمالية غربية الى جنوبية غربية

خفيفة الى معتدلة الى نشطة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى تتـراوح

مـابين (20-26 ) درجة مئوية .



- بن جواد - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده :

السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا مع فرصة سقوط امطار خفيفة ومتفرقة

خاصة على الجبل الاخضر وبعض مناطق الساحل الشرقي ،والرياح شمالية غربية

الى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا على الجبل الاخضر ومناطق

اقصى الساحل الشرقي ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (21-27) درجة

مئوية ولا تتجاوز هذا اليوم ( 19 ) درجة مئوية على الجبل الاخضر .



- الجفرة - سبها - غـات - غدامس -الحمادة :

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب ، والرياح شمالية الى شمالية شرقية

قجنوبية شرقية الى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة ،ودرجات الحــرارة القصوى

تتراوح مابين (22-27) درجة مئوية .



- الكفرة - تازربو - السرير :

السماء صافية الى قليلة السحب ، والرياح شمالية غربية الى شمالية

شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ، ودرجات الحــرارة القصوى تتراوح مابين

(24-28) درجة مئوية .

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