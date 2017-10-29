انطلاق الحملة الوطنية الشاملة للتطعيمات بحضور مستشاري الصحة بالمجلس الرئاسي .





طرابلس 29 أكتوبر 2017( وال )- انطلقت صباح يوم أمس السبت من

المركز الصحي " وسعاية البديري " السوريلات - سابقا" بطرابلس الحملة

الوطنية الشاملة للتطعيمات ضد مرض" شلل الاطفال، والحصبة، والحميراء،

والنكاف"، برعاية المركز الوطني لمكافحة الأمراض، وبالتعاون مع منظمة

الصحة العالمية وبحضور مستشاري الصحة بالمجلس الرئاسي الدكتور " فريد

العربي" والدكتورة " هند شوبار"، وورئيس المركز الوطني لمكافحة الامراض

الدكتور " بدر الدين النجار"، مدير ادارة التطعيمات بالمركز، والمسؤولين

بوزارة الصحة.

والقيت عند الاعلان عن بدء الحملة التي تشمل من عمر الولادة إلى 6 سنوات،

عديد الكلمات التي أشادت بالجهود التي بذلت لانطلاق الحملة حتى تحقق

أهدافها لمساهمتها في خلق جيل خالي من الأمراض ، حيث قال مدير إدارة

التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الامراض الدكتور "عبد الباسط سميو"،

بأن التطعيمات عبارة عن قطرتين في الفم بالنسبة لشلل الاطفال ، وحقنة تحت

الجلد للطعم المضاد "للحصبة والحميراء والحصبة الألمانية والنكاف" وتأتي

ضمن برنامج تعزيز مناعة الاطفال ، وأضاف بأن هذه الحملة تستهدف جميع

الاطفال حتى الأجانب المقيمين في ليبيا.

وأشار "سميو" بأن العالم ومنظمة الصحة العالمية سيحتفل قريبا باستئصال

مرض شلل الاطفال والحصبة وأكد بأن الحالات الموجودة في ليبيا هي حالات

فردية.

فيما أكدت مستشارة الشؤون الخدمية بمكتب النائب " أحمد عمر معيتيق"،

الدكتورة" هند شوبار" بأن الحملة التعزيزية لزيادة المناعة لدى الاطفال

توضح اهتمام المسؤولين في وزارة الصحة بأطفالنا، والتأكيد على انطلاقها

في نفس التوقيت ساهم بشكل مباشر في توحيد كل مدن ليبيا من شأن هدف واحد

وهو صحة أطفالنا الذين نعول عليهم كثيراً لمسقبل مشرق لبلادنا .

وأضافت " شوبار" بأن الاحصائيات تؤكد عدم تسجيل حالات شلل الأطفال طيلة

السنوات الماضية مايؤكد الجهود التي بذلت طيلة العقود الماضية لمكافحة

هذا المرض وانطلاقها يوضح الاستمرار على نفس النهج وفق خطة عمل محكمة

لحماية اطفالنا من الأمراض.

هذا وأعلن المدير التنفيذي للحملة الوطنية الشاملة للتطعيم ضد مرض شلل

الأطفال والحصبة والحُميراء والنكاف السيّد "الصادق بهيليل"؛ أن نجاح

الحملة سيفتح الباب أمام ليبيا " لتعلن عن خلوها تماماً من مرض الحصبة "

وعند الانتهاء منها سنبدأ في رصد الحالات وتسجيلها وأخذ عينات منها وفي

حال لم تُسجّل أي حالة مصابة بمرض الحصبة فسنُعلن رسمياً عن ذلك .



( وال )