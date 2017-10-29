خطف نائب حاكم إقليم أفغاني في باكستان.





إسلام اباد 29 اكتوبر 2017 ( وال ) - - قالت مصادر الشرطة

الافغانية اليوم الأحد إن مجهولين خطفوا نائب حاكم إقليم كونار" محمد

نبي أحمدي" بشمال غرب أفغانستان في سيارة بمدينة بيشاور الباكستانية

واصطحبوه بعيدا.

وذكرت ذات المصادر أن أحمدي عبر الحدود من أفغانستان إلى

باكستان مع شقيقه وكان يسير في طريق بمدينة بيشاور بشمال غرب باكستان

عندما توقفت سيارة وخطفه مجهولون بداخلها.

وأضافت أن شقيق أحمدي روى ما حدث للشرطة الباكستانية لكنه لم يقل إن

شقيقه مسؤول حكومي كبير في أفغانستان.

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