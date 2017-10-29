"بهيليل " : نجاح الحملة سيفتح الباب أمام الإعلان رسمياً عن خلو ليبيا من مرض الحصبة .





طرابلس 29 أكتوبر 2017 (وال)- أعلن المدير التنفيذي للحملة الوطنية

الشاملة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال والحصبة والحُميراء والنكاف السيّد

"الصادق بهيليل"؛ أن نجاح الحملة سيفتح الباب أمام ليبيا " لأن تعلن

رسمياً عن خلوها تماماً من مرض الحصبة " .

وأضاف أنه " بمجرد الانتهاء من الحملة سنبدأ في رصد الحالات وتسجيلها

وأخذ عينات منها ، وفي حال لم تُسجّل أي حالة مصابة بمرض الحصبة فسنُعلن

رسمياً عن ذلك".

وأوضح في تصريحٍ خاص لإدارة الإعلام بوزارة الصحة " أن الحملة التي

انطلقت منذ الساعة الثامنة صباحاً من يوم أمس السبت بجميع المراكز الصحية

في ليبيا؛ تستهدف الأطفال من عمر الولادة إلى 6 سنوات" وأن هذه الجرعة

"هي جرعة إضافية ستعزز المناعة لدى الأطفال".

وأكد "بهيليل" أن " فرق التطعيم تعمل في كل المدن في ليبيا بعد أن تم

توزيع التطعيمات على كل المراكز الصحية منذ الاسبوع الماضي؛ وأن مشرفي

الحملة بمختلف المناطق على تواصل دائم معنا " .

وأضاف " نحن على استعداد لتغطية أي نقص في التطعيمات في أي منطقة في

ليبيا حتى تصل لكل الأطفال في كل أنحاء الوطن ".

جدير بالذكر أن وزير الصحة المفوّض "عمر بشير الطاهر " اطلع على

استعدادات الحملة قبل انطلاقها خلال اجتماع عقده مع اللجنة المشرفة في 20

من أكتوبر الجاري .



( وال )