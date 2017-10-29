وصول مواد غسيل الكلى إلى مطار إمعيتيقه الدولي.





طرابلس 29 أكتوبر 2017( وال )- وصلت إلى مطار إمعيتيقه الدولي شحنة مواد

غسيل الكلى تقدر بعدد 20 الف وحدة ، وذلك بالتعاون بين منظمة الصحة

العالمية ، ووزارة الصحة بحكومة الوفاق .وقال الناطق باسم مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا "أحمد العليقي " في

تصريح إعلامي إن الوحدات تم شراؤها من بلجيكا عن طريق وزارة الصحة بحكومة

الوفاق ، ولكن كان يتعين على منظمة الصحة العالمية دفع مايقارب من 300

الف يورو لتغطية تكلفة الشحن ، وتكاليف اخرى .

وأكد" العليقي " ان المنظمة ستغطي الامدادات من مواد غسيل الكلى إلى جميع

مراكز غسيل الكلى ، والمرضى لمدة ثلاثة اشهر في اطار الشحنات التي تديرها

وحدة الدعم اللوجستي التابعة لمنظمة الصحة العالمية .

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