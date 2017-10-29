وصول مواد غسيل الكلى إلى مطار إمعيتيقه
الدولي.
الأحد ، 29- 10- 2017 - 11:01:00
طرابلس 29 أكتوبر 2017( وال )- وصلت إلى مطار إمعيتيقه الدولي شحنة مواد
غسيل الكلى تقدر بعدد 20 الف وحدة ، وذلك بالتعاون بين منظمة الصحة
العالمية ، ووزارة الصحة بحكومة الوفاق .وقال الناطق باسم مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا "أحمد العليقي " في
تصريح إعلامي إن الوحدات تم شراؤها من بلجيكا عن طريق وزارة الصحة بحكومة
الوفاق ، ولكن كان يتعين على منظمة الصحة العالمية دفع مايقارب من 300
الف يورو لتغطية تكلفة الشحن ، وتكاليف اخرى .
وأكد" العليقي " ان المنظمة ستغطي الامدادات من مواد غسيل الكلى إلى جميع
مراكز غسيل الكلى ، والمرضى لمدة ثلاثة اشهر في اطار الشحنات التي تديرها
وحدة الدعم اللوجستي التابعة لمنظمة الصحة العالمية .
( وال )