وصول مواد غسيل الكلى إلى مطار إمعيتيقه الدولي.الأحد ، 29-10-2017 - 11:01:00



طرابلس 29 أكتوبر 2017( وال )- وصلت إلى مطار إمعيتيقه الدولي شحنة مواد
غسيل الكلى تقدر بعدد 20 الف وحدة ، وذلك بالتعاون بين منظمة الصحة
العالمية ، ووزارة الصحة بحكومة الوفاق .وقال الناطق باسم مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا "أحمد العليقي " في
تصريح إعلامي إن الوحدات تم شراؤها من بلجيكا عن طريق وزارة الصحة بحكومة
الوفاق ، ولكن كان يتعين على منظمة الصحة العالمية دفع مايقارب من 300
الف يورو لتغطية تكلفة الشحن ، وتكاليف اخرى .
وأكد" العليقي " ان المنظمة ستغطي الامدادات من مواد غسيل الكلى إلى جميع
مراكز غسيل الكلى ، والمرضى لمدة ثلاثة اشهر في اطار الشحنات التي تديرها
وحدة الدعم اللوجستي التابعة لمنظمة الصحة العالمية .
( وال )

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