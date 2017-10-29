أفتتاح الملتقى الدولي المتوسطي للفنون التشكيلية بمصراته .







مصراته 29 أكتوبر 2017 ( وال )- بمشاركة دولية من إيطاليا وفلسطين

وتونس ، إلى جانب ثمانية عشرة فنان تشكيلي من عدة مدن ليبية أفتتح عشية

أمس السبت بأروقة قاعة الشهداء مصراته الملتقى المتوسطي للفنون التشكيلية

بعرض أكثر من 50 لوحة تشكيلية . وحضر حفل افتتاح الملتقى النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

السيد " أحمد معيتيق " ورئيس اللجنة التسييرية للهيأة العامة للثقافة "

حسن أونيس " وعدد من الفنانين التشكيليين والمثقفين والمهتمين بالفن

التشكيلي.

وتتضمن هذه التظاهرة الثقافية والفنية التي ستتواصل حتى 30 من شهر

أكتوبرالجارى ، أكثر من 50 لوحة تشكيلية تتوزع ما بين الانطباعية

والواقعية والتجريدية والسريالية والخطوط .

وستقام ضمن فعاليات هذا الملتقى الذي سيكون مناسبة هامة لزيادة التفاعل

بين الفنانيين التشكيليين بالمنطقة مع نظرائهم في ليبيا ورشة عمل للأطفال

بهدف تنمية مهاراتهم الفطرية بمشاركة أساتذة متخصصين في مجال الفنون

التشكيلية.

وسيصاحب هذه الفعاليات كذلك تخصيص جدارية للرسم داخل المدينة بمشاركة

الفنانين التشكيليين المشاركين في هذا الملتقى الدولي .



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