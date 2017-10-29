فريق من قسم الإتصالات وتقنية المعلومات التابع لإدارة التجهيزات الفنية بمصلحة المطارات ينهى زيارة العمل لمطارات بنينا والابرق وطبرق .







طرابلس 29 اكتوبر 2017 ( وال )- أنهى فريق من قسم الإتصالات وتقنية

المعلومات التابع لإدارة التجهيزات الفنية بمصلحة المطارات زيارة العمل

لمطارات بنينا والابرق وطبرق رفقة مختصين من شركة " ترافسيس " الهولندية

للحلول البرمجية المتعاقد معها لتزويد المطارات الليبية بمنظومات

وتكنولوجيا قبول المسافرين وفرز الأمتعة ، ولتحديد وحصر احتياجات

المطارات المذكورة ، والبدء في التنسيق لاعمال التوريدات اللازمة من طرف

الشركة .كما تشمل احتياجات تلك المطارات شبكات وأجهزة ومعدات لتفعيل المنظومات ،

وسيتم استئناف باقي أعمال التركيبات وتفعيل المنظومات بمطاري امعيتيقه

ومصراته بعد أن يتم تدريب عدد من موظفي شركات النقل الجوي والمناولة على

تشغيلها خلال الفترة القريبة القادمة.



وقد ضم الفريق الفني التابع لقسم الإتصالات وتقنية المعلومات التابع

لإدارة التجهيزات الفنية بمصلحة المطارات خلال هذه الزيارة المهندس. نضال

الغريانى" ، و المهندس. أحمد زائد " .



( وال )