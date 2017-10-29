تواصل الحملة الوطنية للتطعيمات ضد شلل الأطفال في انحاء ليبيا .







طرابلس 29 أكتوبر 2017 (وال)- تشهد مختلف العيادات والمراكز

الصحية بليبيا حالياً ولليوم الثاني استمرار الحملة الوطنية للتطعيمات

للعام 2017 . م . والتي ستتواصل على مدة 6 أيام وبما يعزّز المناعة لدى

الأطفال ضد الأمراض .

وتشمل الحملة وفق ما ذكر المركز الوطني لمكافحة الأمراض على حسابه في

موقع التواصل الاجتماعي الـ" فيسبوك " التطعيم ضد مرض شلل الأطفال من

الفئة العمرية (يوم واحد وحتى سن ما قبل الدراسة )؛ وستُعطى لهم تطعيمات

ضد مرض شلل الأطفال والحصبة والحُميراء والنكاف ، وتستهدف مواليد ( 2012

حتى 2017 ) ، من الأطفال والتطعيم ضد أمراض الحصبة والحميراء والنكاف

للمواليد سنوات( 2012 - 2013 - 2014 ) ، بالإضافة إلى إعطاء جرعة من

فيتامين" أ " في حال توفره .

هذا وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض أعلن ، أن الحملة الوطنية

للتطعيمات للعام 2017. م ستبداء في 28 من شهر أكتوبر الجاري، وتستمر حتى

الثاني من شهر نوفمبر القادم .

وطلب المركز من مدراء مكاتب الرعاية الصحة بالمناطق، ومكاتب

الخدمات الصحية، ومشرفو برنامج التطعيمات بالمدن الليبية، تشكيل فرق

طبية ممن لديهم الخبرة بالتطعيمات وبأعداد تتانسب مع أعداد الأطفال

المستهدفين بالحملة .

وقال ان وزارة الصحة ووفق الامكانات المتاحة تولي اهتماما كبيرا لدعم

برامج وخدمات الصحة العامة والعمل على تطوير اداء العاملين فيها بما يسهم

فى تنفيذ برامج التطعيمات العامة بمستوى عال من الكفاءة والجودة

انطلاقاً من برامج وخطط علمية مرسومة تستند إلى مراجع علمية موثوقة

بالتعاون مع أهل الخبرة ، اضافة إلى الحرص على الارتقاء بالثقافة الصحية

بين الأباء والامهات .. مشيراً إلى أهمية ما يقدم من خدمات صحية لهذه

الفئة العمرية المهمة .. مؤكدا على أهمية الاستمرار في تعزيز ترسيخ مفهوم

الحياة الصحية لديهم وغرس المفاهيم الصحية والأنماط السلوكية السليمة .

من جهة أخرى أطٍّلع وزير الصحة المفوّض بحكومة الوفاق الوطني الدكتور

"عمر بشير" على الاستعدادات الجارية لحملة التطعيمات قبل انطلاقها في 28

من شهر اكتوبر الجاري.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير في طرابلس مع اللجنة المشرفة على

الحملة ؛ بحضور مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض " بدر الدين النجار"

ووكيل الوزارة للشؤون الفنية والإمداد الطبي "عيسى العمياني" ومدير إدارة

الصيدلة بالوزارة " ناهد المكي".

واستعرض المختصون بالحملة المشاكل التي تواجه عملية وصول التطعيمات

خلال الوقت المحدد لها ، وأكدوا على ضرورة أن تتم معالجة هذه المشاكل

كلياً.

من جهتها أكدت اللجنة العلمية للتطعيمات على أن انطلاق حملة التطعيم

ضد الأنفلونزا الموسمية سيكون في 11 من نوفمبر القادم ؛ وستستهدف النساء

الحوامل وكبار السن وفئة المرضى ذوي الاختطار.

بينما تستهدف الحملة التي ستنطلق في 28 من أكتوبر الجاري وستستمر حتى 2

من نوفمبر؛ الأطفال من الفئة العمرية (يوم واحد وحتى سن ما قبل الدراسة

)؛ ستُعطى لهم تطعيمات ضد مرض شلل الأطفال والحصبة والحُميراء والنكاف.

(وال)