المحكمة العليا في لندن تلزم زامبيا بتعويض ليبيا بمبلغ 380 مليون دولار لقيامها بتأميم شرك" زامتيل " للاتصالات الليبية الزامبية.





لندن 29 اكتوبر 2017 (وال)- قضت المحكمة العليا في لندن بإلزام زامبيا

بتعويض ليبيا بمبلغ 380 مليون دولار لقيامها بتأميم شركة " زامتل "

للاتصالات الليبية الزامبية.



وذكرت صحيفة “لوساكا تايمز” الزامبية أن المحكمة أمرت بأن تعوض زامبيا

ليبيا بمبلغ 380 مليون دولار بعد قيامها بتأميم شركة " زامتيل" للاتصالات

الليبية الزامبية التي تمتلك فيها ليبيا 75 في المائة بينما تمتلك زامبيا

25 في المائة فقط .

وكانت المؤسسة الليبية للاستثمار قد رفعت قضية ضد الحكومة الزامبية

لإبطال عملية الاستيلاء على زامتيل التي تمت دون تعويض للحكومة الليبية.

من جهتها ذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية أن جهاز الاستثمار

الليبى رفع قضايا مماثلة ضد تشاد ورواندا والنيجر لقيامهم بتأميم الأصول

المملوكة لصناديق الدولة السيادية البالغة 66 مليار دولار .

كما تمتلك ليبيا من خلال شركة لاب غرين نيتوركس، وهي شركة تابعة

للمؤسسة الليبية للاستثمار حصص في تسعة من مشغلي الاتصالات في جميع أنحاء

أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، بما في ذلك سوتيل تشاد، وأوريسل في كوت

ديفوار، وشركة جيمتل تليكوم في جنوب السودان.

ونقلت صحيفة فاينانشال تايمز عن “حسن بوهادى” رئيس الهيئة الليبية قوله

إن الإجراءات القانونية المتعلقة بالأصول التكنولوجية تسير قدما وان

هيئة الاستثمار عازمة على استعادة ما أهدر من الشعب الليبي .



(وال)