وزارة العدل تنظم ورشة عمل حول "
منازعات الملكية العقارية في ليبيا " .
الأحد ، 29- 10- 2017 - 09:24:00
طرابلس 29 أكتوبر 2017 ( وال ) ـ تعقد صباح يوم غد الإثنين بفندق "باب
البحر" بمدينة طرابلس ورشة عمل حول " منازعات الملكية العقارية في ليبيا
" ، وذلك تحت عنوان ( لجان تعويضات الملكية العقارية في الميزان ) .
وأفادت إدارة العلاقات العامة والتعاون بالوزارة وكالة الأنباء
الليبية " وال " ان برنامج ورشة العمل حول هذه المسألة ، سيكون حافلاً
بالمواضيع التي ستتناول منازعات الملكية العقارية ، وعمليات التعويض من
خلال تسلط الضوء بشكل خاص على عملية التعويضات التي تمت بشأنها ، وذلك
بحضور مختصين وخبراء في هذا الجانب .
( وال )