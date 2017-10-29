وزارة العدل تنظم ورشة عمل حول " منازعات الملكية العقارية في ليبيا " .الأحد ، 29-10-2017 - 09:24:00




طرابلس 29 أكتوبر 2017 ( وال ) ـ تعقد صباح يوم غد الإثنين بفندق "باب
البحر" بمدينة طرابلس ورشة عمل حول " منازعات الملكية العقارية في ليبيا
" ، وذلك تحت عنوان ( لجان تعويضات الملكية العقارية في الميزان ) .
وأفادت إدارة العلاقات العامة والتعاون بالوزارة وكالة الأنباء
الليبية " وال " ان برنامج ورشة العمل حول هذه المسألة ، سيكون حافلاً
بالمواضيع التي ستتناول منازعات الملكية العقارية ، وعمليات التعويض من
خلال تسلط الضوء بشكل خاص على عملية التعويضات التي تمت بشأنها ، وذلك
بحضور مختصين وخبراء في هذا الجانب .

( وال )

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