وزارة العدل تنظم ورشة عمل حول " منازعات الملكية العقارية في ليبيا " .







طرابلس 29 أكتوبر 2017 ( وال ) ـ تعقد صباح يوم غد الإثنين بفندق "باب

البحر" بمدينة طرابلس ورشة عمل حول " منازعات الملكية العقارية في ليبيا

" ، وذلك تحت عنوان ( لجان تعويضات الملكية العقارية في الميزان ) .

وأفادت إدارة العلاقات العامة والتعاون بالوزارة وكالة الأنباء

الليبية " وال " ان برنامج ورشة العمل حول هذه المسألة ، سيكون حافلاً

بالمواضيع التي ستتناول منازعات الملكية العقارية ، وعمليات التعويض من

خلال تسلط الضوء بشكل خاص على عملية التعويضات التي تمت بشأنها ، وذلك

بحضور مختصين وخبراء في هذا الجانب .



( وال )