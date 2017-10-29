أبوظبي تستضيف المؤتمر العربي الرابع للإصلاح الإداري والتنمية الشهر القادم .







أبوظبي 29 أكتوبر 2017 ( وال ) - قال مديرعام المنظمة العربية

للتنمية الإدارية الدكتور" ناصر القحطاني " : إنه في ضوء حرص الحكومات

العربية على تعزيز ثقة المواطن العربي في قدراتها وتنمية قيم المواطنة من

خلال تحقيق الريادة والتميز في الأداء الحكومي ، جاء المؤتمر العربي

الرابع للإصلاح الإداري والتنمية لبحث مسيرة التطوير في الإدارة الحكومية

وتقديم الخدمات العامة في كافة مراحل تطور الإدارة العامة وذلك في ضوء

تلاشي الفروق بين الإدارة العامة وإدارة المشروعات الخاصة .

واضاف الدكتور" القحطاني: إن المؤتمر يهدف إلى استعراض العديد من

الممارسات العالمية والعربية التي ارتكزت على الشراكة والتعلم المتبادل

والتكامل في الإدارة بين أساليب وأدوات الإدارة الحكومية وأساليب وأدوات

إدارة القطاع الخاص، وبحث كيفية تطبيق برامج مسرعات التنمية وتحويل

الأفكار الإبداعية إلى مشروعات ذات قيمة اقتصادية، فضلاً عن إيجاد حلول

مبتكرة لأهم التحديات التي تواجه الإدارة العامة في القرن الحادي

والعشرين .

وأوضح : إن المؤتمر يتناول العديد من المحاور منها إدارة الدولة بين

أساليب وأدوات القطاع الحكومي وأساليب وأدوات القطاع الخاص، والشراكة

والتعلم المتبادل بين القطاعين الحكومي والخاص في تقديم الخدمات العامة ،

ودور الإدارة الإلكترونية في ترشيد تكاليف الخدمات العامة، وتحديث منظومة

البيانات والمعلومات ورشادة صنع القرار الحكومي ، ودور القطاع الخاص في

تمويل وتجربة وتطبيق تكنولوجيا المستقبل، كذلك يتناول الملتقى مفهوم

ومعايير التميز المؤسسي الإقليمية والعالمية ، ونموذج الجيل الرابع

للتميز الحكومي ، مع عرض لأبرز الممارسات العربية والعالمية الناجحة في

مجال استشراف وصناعة المستقبل وتطبيق مفهوم مبتكر للشراكة بين القطاعين

الحكومي والخاص .

يذكر أن المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع وزارة شؤون

الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة تستعد لعقد المؤتمر العربي

الرابع للإصلاح الإداري والتنمية تحت مسمى " الإدارة بين القطاعين

الحكومي والخاص: نحو التميز المؤسسي" ، وذلك خلال الفترة من 19 – 21

نوفمبر 2017 بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي .



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