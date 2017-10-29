مقتل جندي أمريكي بتحطم مروحية للناتو بأفغانستان.





كابول 29 اكتوبر 2017 ( وال ) - قتل جندي أمريكي وأصيب 6 جنود آخرون

في تحطم مروحية تابعة لحلف "الناتو"، أمس السبت، جنوب العاصمة الأفغانية.

وبحسب ما أعلنته ما تسمى بـ "مهمة الدعم الحازم" التابعة لحلف

"شمال الأطلسي "الناتو" في أفغانستان، تحطمت الطائرة في إقليم لوجار جنوب

العاصمة كابول ، مضيفة في بيان لها أن التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات

تحطم الطائرة .

يشار إلى أن القوات الأميركية بأفغانستان تقوم بعمليات تعزيز وذلك في

إطار استراتيجية جديدة للإدارة الأميركية بخصوص أفغانستان تتضمن تصعيد

الحرب على حركة "طالبان" وغيرها.

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