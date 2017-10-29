رئيس إقليم كردستان يعتزم تسليم سلطاته في أول نوفمبر.





بغداد 29 اكتوبر 2017 ( وال ) - قال مسؤول كردي أمس السبت إن مسعود

برزاني رئيس إقليم كردستان العراق لن يمدد فترة رئاسته بعد أول نوفمبر

القادم .

وقال المسؤول في تصريح لوكالة رويترز للانباء "إن خطة لتوزيع

سلطات الرئيس بعثها برزاني في رسالة لبرلمان كردستان اليوم السبت. وتدعو

الخطة البرلمان إلى توزيع سلطات الرئيس على الحكومة والبرلمان والسلطة

القضائية.

جاء القرار بعد أسابيع من استفتاء على استقلال الإقليم مما أثار

أزمة لأكراد العراق الذين تمتعوا بفترة حكم ذاتي لم يسبق لها مثيل.

وتنتهي فترة ولاية برزاني بعد أربعة أيام وهو نفس الموعد الذي كان

مقررا لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. لكن تلك الانتخابات تأجلت

إلى أجل غير مسمى وسط تصاعد الأزمة في الإقليم.

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