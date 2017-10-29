مصر تعين رئيسا جديدا لأركان الجيش وتغير قيادات في الشرطة.





القاهرة 29 اكتوبر 2017 ( وال ) - عين الرئيس المصري "عبد الفتاح

السيسي" رئيسا جديدا لأركان الجيش أمس السبت بينما أعلنت وزارة الداخلية

أنها اعتمدت حركة تنقلات شملت عددا من القيادات الأمنية في تحرك يستهدف

فيما يبدو إعادة تنظيم القيادة الأمنية في البلاد.

وقال بيان للرئاسة إن السيسي أصدر قرارا بتعيين الفريق محمد

فريد حجازي رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة وتعيين الفريق محمود حجازي،

الذي كان يتولى رئاسة الأركان، مستشارا لرئيس الجمهورية للتخطيط

الاستراتيجي وإدارة الأزمات.

من جهتها أعلنت وزارة الداخلية في بيان منفصل أنها أجرت حركة

تنقلات لعدد من القيادات الأمنية شملت تعيين اللواء محمود توفيق مساعدا

للوزير لقطاع الأمن الوطني بدلا من اللواء محمود شعراوي الذي عين مساعدا

للوزير لقطاع أمن المنافذ وتعيين اللواء عصام سعد مساعدا للوزير مديرا

لأمن الجيزة بدلا من اللواء هشام العراقي الذي عين مساعدا للوزير لقطاع

الوثائق.

ولم تقدم الوزارة تفاصيل أخرى بشأن التغيرات. ولم تعلن أي جماعة

مسؤوليتها عن هجوم الجيزة الذي وقع في منطقة صحراوية تبعد نحو 130

كيلومترا جنوب غربي القاهرة.

وكانت وزارة الداخلية المصرية أعلنت يوم الجمعة الماضي أن 13

مسلحا قتلوا في اشتباكات مع الشرطة في محافظة الوادي الجديد المتاخمة

لجنوب ليبيا الذي تنشط فيه جماعات متشددة.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن هجوم الجيزة الذي وقع في منطقة

صحراوية تبعد نحو 130 كيلومترا جنوب غربي القاهرة.

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