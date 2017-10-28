وزارة العدل تدين كافة اوجه القتل خارج دائرة القانون والقضاء .السبت ، 28-10-2017 - 17:46:00

وزارة العدل تدين كافة اوجه القتل خارج دائرة القانون والقضاء .طرابلس 28 أكتوبر 2017 ( وال ) - استنكرت وزارة العدل بحكومة الوفاق الوطني فاجعة العثور على 36 جثة بالقرب من مدينة الابيار .
وأدانت الوزارة في بيان لها تلقت وكالة الانباء الليبية نسخة منه اليوم السبت كافة اوجه القتل خارج دائرة القانون والقضاء باعتباره صورة من صور الارهاب الذي اتفقت جميع المواثيق الدولية و المحلية على تجريمه و استهجانه وملاحقة من قام به ، ويناقض و يعارض تطلعات الشعب الليبي في اقامة دولة العدل و القانون و احترام حقوق الانسان .
وطالب البيان الجهات المختصة كافة و على رأسها النيابة العامة مباشرة التحقيق في هذه الفاجعة فورا للكشف عن ملابساتها و ظروف ارتكابها ومعرفة ضحاياها و تقديم المسؤولين عنها للعدالة من اجل تكريس مفاهيم دولة القانون و ردع الخارجين عنه و منع افلاتهم من العقاب.

... ( وال )....

الأكثر قراءة في وال

تبادل اطلاق النار بين القوات الهندية والباكستانية في كشمير.
بركان جبل سينابونغ يثور في اندونيسيا .
المنظمة الدولية للهجرة تعرب عن قلقها بعد اصطدام سفينة بقارب يحمل مهاجرين قبالة ساحل تونس .

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا