شركة هاتف ليبيا : قطع في كابل الالياف البصرية بمدينة بني وليد.السبت ، 28-10-2017 - 15:25:00

طرابلس 28 أكتوبر 2017 (وال)- أعلنت شركة هاتف ليبيا اليوم السبت عن ‏انقطاع في كابل الالياف البصرية داخل مدينة بني وليد وذلك نتيجة عمل تخريبي.
وأفاد مدير مكتب الاعلام بالهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات
- وكالة الانباء الليبية - أن القطع كان على بعد 6 كيلو متر من الغرفة المجمعة للكوابل باتجاه مكتب بريد بني وليد.
وأكد أن العمل جارى من قبل الفنيين في اجراء الصيانة اللازمة وإعادة الاتصالات الى المدينة.
..(وال)..

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