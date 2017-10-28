شركة هاتف ليبيا : قطع في كابل الالياف البصرية بمدينة بني وليد.
السبت ، 28- 10- 2017 - 15:25:00
طرابلس 28 أكتوبر 2017 (وال)- أعلنت شركة هاتف ليبيا اليوم السبت عن انقطاع في كابل الالياف البصرية داخل مدينة بني وليد وذلك نتيجة عمل تخريبي.
وأفاد مدير مكتب الاعلام بالهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات
- وكالة الانباء الليبية - أن القطع كان على بعد 6 كيلو متر من الغرفة المجمعة للكوابل باتجاه مكتب بريد بني وليد.
وأكد أن العمل جارى من قبل الفنيين في اجراء الصيانة اللازمة وإعادة الاتصالات الى المدينة.
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