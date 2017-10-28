الخارجية الأمريكية : ندعم كافة التدابير الدستورية للحكومة الإسبانية للحفاظ على وحدة اسبانيا.





واشنطن 28 أكتوبر 2017 (وال ) - أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن

دعمها للتدابير الدستورية للحكومة الأسبانية للحفاظ على أسبانيا موحدة.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية " هيذر نويرت " في بيان صحفي

اليوم السبت إن الولايات المتحدة تتمتع بصداقة كبيرة وشراكة دائمة مع

أسبانيا.

وقالت إن كاتالونيا جزء لا يتجزأ من اسبانيا، والولايات المتحدة تدعم

كافة التدابير الدستورية للحكومة الاسبانية للحفاظ على اسبانيا قوية

وموحدة.مشيرة إلى أن إن بلدينا يتعاونان تعاونًا وثيقًا لتعزيز أمننا

المشترك وأولوياتنا الاقتصادية.



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