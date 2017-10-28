مدريد تفرض الوصاية المباشرة على كاتالونيا المستقلة.





مدريد 28 أكتوبر 2017 (وال ) باشرت اسبانيا اليوم السبت اجراءات فرض

الوصاية المباشرة على كاتالونيا فأقالت قائد شرطتها غداة اعلان البرلمان

الكاتالوني استقلال الاقليم في خطوة اثارت موجة من القلق في انحاء

اوروبا.

وتأتي اقالة قائد الشرطة " جوزيب لويس ترابيرو" ، ضابط الشرطة الاعلى

رتبة في اقليم كاتالونيا، غداة اقالة رئيس كاتالونيا ونائبه وكافة

الوزراء والبرلمان بأسره.

وأعلن رئيس الحكومة الاسبانية " ماريانو راخو" تنظيم انتخابات مبكرة في

الاقليم في الــ 21 من ديسمبر في خطوة تهدف الى منع تصعيد العصيان كما

قال، وذلك بموجب سلطات واسعة ممنوحة من مجلس الشيوخ ردا على تصويت نواب

البرلمان الكاتالوني لصالح استقلال الاقليم واعلانه دولة مستقلة تتخذ شكل

جمهورية.

وتتهم مدريد " ترابيرو" بمخالفة قرارات المحكمة المتعلقة بمنع تنظيم

استفتاء على الاستقلال في 1 اكتوبر حظرته مدريد.وشهدت عملية الاقتراع

اعمال عنف، من جانب ضباط الشرطة الوطنية الاسبانية وقوات الحرس المدني

شبه العسكرية.





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