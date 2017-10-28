الاتحاد الليبي للجودو يفتتح رسميا بطولة ليبيا للجودو.





طرابلس 28 أكتوبر 2017 (وال ) افتتحت بالقاعة الكبرى للألعاب الرياضية

بطرابلس مساء أمس الجمعه رسميا بطولة ليبيا للجودو التي ينظمها الاتحاد

الليبي للجودو .

ويشارك في البطولة أكثر من 299 رياضي من 11 ناديا من مختلف المدن

الليبية في أربع فئات هي ( ناشئين أواسط ، شباب ، كبار ).

وقد حضر حفل الافتتاح الرسمي النائب الأول لرئيس اللجنة الاولمبية "

عصمان القنين " ورؤساء اتحادات كرة القدم والسباحة وتنس الطاولة

والدراجات والاتحاد العسكري والكرة الحديدية والأثقال .

وقد تخلل حفل الافتتاح عروض استعراضية للاعبي الوشو والكاراتيه حيث قدموا

عروض نالت إعجاب الجماهير الحاضرة.

وسيتم من خلال هذه البطولة اختيار عناصر جديدة للمنتخبات الليبية في

جميع الفئات من أجل دعم المنتخب الوطني والدخول في معسكرات داخلية

وخارجية استعدادًا للاستحقاقات الدولية المقبلة.



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