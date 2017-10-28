مؤتمر دولى بباريس حول تعدد مفاهيم الارهاب .

باريس 28 أكتوبر 2017 ( وال ) - ينظم منتدى باريس للسلامِ والتنمية بالتعاونِ مع الوكالة الدولية للصحافة والدراساتِ الاستراتيجية "ايجيس" مؤتمراً دولياً في باريس اليوم الذي يعدُ أكبرَ تجمعٍ للمتخصصين في مواجهةِ ظاهرةِ الإرهاب.



ويركزُ المؤتمر على إشكاليةِ تعددِ مفاهيمِ الإرهاب وفشلِ المجتمعِ الدولي في التوافقِ حولَ تعريفٍ محدد للإرهاب، والعلاقة بين الخطاب الديني المتشدد ووسائل الإعلام المحرضة على الكراهية، ودور المجتمع الدولي في التصدي للدول والكيانات الداعمة للعنف والتشدد والإرهاب.



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