نشرة الصيد البحري
المتوقعة على ساحل ليبيا .
السبت ، 28- 10- 2017 - 12:59:00
طرابلس 28 أكتوبر 2017 (وال) - نشرة الصيد البحرى المتوقعة على ساحل
ليبيا اليوم السبت ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز
الوطني للأرصاد الجوية .
** التحذير : ريح شرش نشط إلى قوي هذا اليوم على الساحل الممتد من
طرابلس إلى مصراته وباش إلى شرش على ساحل الجبل الأخضر هذا اليوم ويوم
الغد تصل سرعته إلى ( 25 ) عقدة .
* الساحل من رأس أجدير إلى خليج السدرة :
السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا آخر مساء اليوم مع احتمال سقوط
أمطار متفرقة هذه الليلة وصباح الغد على الساحل الممتد من طرابلس إلى سرت
، والريح شرش سرعته ما بين (05-20) عقدة ، يصل هذا اليوم على الساحل
الممتد من طرابلس إلى مصراته إلى (25) عقدة ، وإرتفاع الموج يتراوح ما
بين (1.25 – 2.50) متر ، والبحر خفيف الموج إلى قليل الإضطراب ، ودرجة
حرارة سطح البحر ( 24 ) درجة مئوية ، والرؤيـة جيدة .
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* الساحل من الخليج إلى طبرق
:
السماء مغطاة جزئياًبالسحب تتكاثر هذه الليلة وصباح الغد مع سقوط
أمطار على مناطق متفرقة وتكون مصحوبة بخلايا من السحب الرعدية أحياناً ،
والريح باش إلى غربي يتحول يوم الغد إلى شرش سـرعته مابين (10-20) عقدة
، يصل على ساحل الجبل الأخضر إلى ( 25 ) عقدة ، وإرتفاع الموج يتراوح ما
بين (1.00 – 2.50) متر ، والبحر خفيف الموج إلى قليل الإضطراب ، ودرجة
حرارة سطح البحر (24) درجة مئوية ، والرؤيـة جيدة وتكون متوسطة إلى
ضعيفة أثناء سقوط المطر .
(وال)