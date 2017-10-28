نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا .







طرابلس 28 أكتوبر 2017 (وال) - نشرة الصيد البحرى المتوقعة على ساحل

ليبيا اليوم السبت ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز

الوطني للأرصاد الجوية .



** التحذير : ريح شرش نشط إلى قوي هذا اليوم على الساحل الممتد من

طرابلس إلى مصراته وباش إلى شرش على ساحل الجبل الأخضر هذا اليوم ويوم

الغد تصل سرعته إلى ( 25 ) عقدة .



* الساحل من رأس أجدير إلى خليج السدرة :

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا آخر مساء اليوم مع احتمال سقوط

أمطار متفرقة هذه الليلة وصباح الغد على الساحل الممتد من طرابلس إلى سرت

، والريح شرش سرعته ما بين (05-20) عقدة ، يصل هذا اليوم على الساحل

الممتد من طرابلس إلى مصراته إلى (25) عقدة ، وإرتفاع الموج يتراوح ما

بين (1.25 – 2.50) متر ، والبحر خفيف الموج إلى قليل الإضطراب ، ودرجة

حرارة سطح البحر ( 24 ) درجة مئوية ، والرؤيـة جيدة .

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* الساحل من الخليج إلى طبرق

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السماء مغطاة جزئياًبالسحب تتكاثر هذه الليلة وصباح الغد مع سقوط

أمطار على مناطق متفرقة وتكون مصحوبة بخلايا من السحب الرعدية أحياناً ،

والريح باش إلى غربي يتحول يوم الغد إلى شرش سـرعته مابين (10-20) عقدة

، يصل على ساحل الجبل الأخضر إلى ( 25 ) عقدة ، وإرتفاع الموج يتراوح ما

بين (1.00 – 2.50) متر ، والبحر خفيف الموج إلى قليل الإضطراب ، ودرجة

حرارة سطح البحر (24) درجة مئوية ، والرؤيـة جيدة وتكون متوسطة إلى

ضعيفة أثناء سقوط المطر .



(وال)